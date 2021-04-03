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لاعبو الزمالك يتفقدون أرض الملعب قبل مواجهة المولودية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفقد أرضية ملعب 5 جويلية بالجزائر فور الوصول للاستاد وقبل بدء عمليات الاحماء استعدادا لمواجهة فريق المولودية في التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل مواجهة المولودية وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد  – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.

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