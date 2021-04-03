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وزير السياحة: الانتهاء من 100% من متحف عواصم مصر

السبت 03/أبريل/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم الانتهاء بنسبة 100% من متحف عواصم مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "العناني" خلال افتتاحه المتحف القومي للحضارة والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "العمل تقدم بشكل ملحوظ في قصر محمد علي وطريق الكباش في الأقصر والمتحف الروماني اليوناني في الإسكندرية".

وأشار "نستعد لاحتفالية المتحف المصري الكبير بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والرياضيين المصريين وسيتم توجيه الدعوة إلى شخصيات عالمية ولكبرى قادة دول العالم للمشاركة في هذا الحدث العالمي".

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