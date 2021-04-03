عاجل.. انطلاق موكب المومياوات الملكية (بث مباشر)





انطلق الآن من المتحف المصري في التحرير متوجهًا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، موكب 22 مومياء ملكية، تضم ملوك وملكات مصر.



والموكب يضم 22 مومياء ملكية وتقوم ما يقرب من 400 قناة ووسيلة إعلامية وصحفية محلية وعالمية بنقل الحدث لحظة بلحظة إلى أنحاء العالم.



وبوصول الموكب إلى المتحف القومي للحضارة المصرية سيكون في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث افتتح المتحف القومي للحضارة المصرية.



والموكب انطلق من المتحف المصري بالتحرير مرورًا من الشارع الموازي لجامعة الدول العربية ثم ينكسر يسارًا إلى صينية ميدان التحرير حيث سيدور حول مسلة الملك رمسيس الثاني والكباش الأربعة، ثم ينحرف من جانب جامع عمر مكرم إلى ميدان سيمون بوليفار، ثم ينحرف يمينًا إلى كورنيش النيل.



يُعد موكب المومياوات الملكية أحد الوسائل الكبرى لإعادة المشهد المصري القديم إلى الصدارة عالميًا، فبعد العثور على المومياوات الملكية في خبيئتين، مقبرة 320 ومقبرة 35، ضج العالم بالاهتمام بملوك مصر القديمة.



واليوم تعيد مصر إلى الأذهان ملوكها القدماء مرة أخرى، من خلال موكب يضم 22 مومياء ملكية ترجع إلى الأسرات 17، 18، 19، 20، 18 مومياء منها لملوك، و4 مومياوات لملكات، 9 مومياوات عثر عليها في خبيئة الدير البحري "مقبرة رقم 320" و9 مومياوات عثر عليها في خبيئة وادي الملوك "مقبرة رقم 35".