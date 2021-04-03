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عاجل ..السيسي يعطي إشارة البدء لتحرك موكب نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارة البدء لتحرك موكب المومياوات الملكية، خلال احتفالية نقل الـ 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة.

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قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إن متحف الحضارة القومي يتكون من مبنيين يربطهما ممر معدني.

وأشار "عناني"، خلال جولته التفقدية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتحف الحضارة، إلى أنه يمكن شراء تذاكر اللمتحف القومي للحضارة "أونلاين"، لافتا إلى ان المبنى الثاني للمتحف يوجد به مكان لحجز تذاكر الدخول.
وأضاف أن القاعة المركزية بالمتحف ستبرز أهم محطات الحضارة المصرية، وستكون مفتوحة أمام الجمهور اعتبارا من الغد، بينما القاعة التي سيعرض بها المومياوات ستفتح امام الجمهور يوم 18 إبريل.

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