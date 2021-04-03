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يسرا تقدم فقرة بالزي الفرعوني في موكب نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قدمت يسرا فقرة من احتفال مصر العظيم بموكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف الملكي، وذلك عقب عزف موسيقى بقيادة مايسترو عالمي.

وارتدت يسرا الملابس الفرعونية أثناء تواجدها على ضياف النيل في هذا الموكب العظيم الذي ينتظره العالم.

وتحتفل مصر اليوم بحدث عظيم وهو نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.

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