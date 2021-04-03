المايسترو نادر عباسي يتألق بموسيقى فرعونية في موكب نقل المومياوات الملكية

قدم المايسترو العالمي نادر عباسي، موسيقى عالمية في افتتاح موكب نقل المومياوات الملكية وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقدمت يسرا وأحمد عز ونيللي كريم وأحمد السقا وأحمد حلمي ومنى زكي، عدد من فقرات الموكب على الموسيقى الفرعونية العالمية المقدمة بقيادة المايسترو نادر عباسي.



وتحتفل مصر اليوم بحدث عظيم وهو نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.