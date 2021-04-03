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شاهد.. لحظة توجه المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت احتفالية موكب المومياوات الملكية" لحظة توجه الـ 22 مومياء ملكية في رحلتهم الأخيرة إلى متحف الحضارة.

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علقت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وقالت السيدة انتصار السيسي في خبر عاجل نقلته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن المشهد يعبر عن عظمة الحضارة العريقة التي قدمت ومازالت للإنسانية إرثُا فريدًا ومتنوعًا.

وأضافت "تحتفي مصر اليوم بحدثٍ استثنائيٍ فَريدٍ من نوعِه، نقل المُومياواتِ المَلكية إلى المُتحفِ القومِيِّ للحضارةِ بمَدينةِ الفُسطاط، في مشهدٍ يعبِّرُ عن عظمةِ تِلك الحضارةِ العَريقة التي قدَّمت ومازالت للإنسانيةِ إرثًا فريدًا ومتنوعًا، يُساهِمُ في تقدُّمها وازدِهارها".


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مصر المومياوات الملكيه المتحف القومى

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