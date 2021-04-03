هند صبري تتألق في فقرتها في موكب المومياوات الملكية

شاركت النجمة هند صبري في موكب نقل المومياوات الملكية، إلى المتحف الملكي بالفسطاط وذلك من خلال فقرة خاصة لها.



وارتدت "صبري" ملابس فرعونية، كما شارك أيضا عدد من الفنانين منهم يسرا وأحمد عز وكريم عبد العزيز.



وتحتفل مصر اليوم بحدث عظيم وهو نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.