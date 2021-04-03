شاهد.. وزير السياحة يوجه الشكر للرئيس السيسي لتبنيه فكرة نقل موكب المومياوات (فيديو)









توجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر على دعمه لملف السياحة المصرية.وقال "العناني" خلال افتتاحه المتحف القومي للحضارة والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "أتوجه إلى سيادتكم بالشكر على الدعم المالي الضخم الكبير للمشروعات السياحية الكبرى والتي توقفت معظمها عام 2011".وأضاف "أتوجه لسيادتكم بالشكر لتبني فكرة تنظيم موكب المومياوات عام 2019، وتوجيهكم للحكومة أن يخرج الحدث بشكل لائق وأن يتم تطوير كافة نطاق سير الموكب، والاهم في رأيي هو تشريف سيادتكم للحدث الحضاري التوعوي السياحي الفريد الذي لم يحدث مثله في العالم ولن يتكرر".وتابع "هذا الحدث يثبت أن الدولة المصرية تضع حضارتنا وآثارنا على رأس أولوياتها وتفخر بأجدادنا وحضارتنا العظيمة، في الفترة الأخيرة لا صوت يعلو فوق صوت المومياوات الملكية، هذا الحدث هو حديث الشارع في مصر والعالم بمشاركة أكثر من 400 كاميرا وصحفي من مصر ودول العالم وسيكون مروج لمصر سياحيًا وسيزيد الوعي السياحي والأثري للجيل ويربطهم بحضارتنا المصرية".