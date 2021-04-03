Advertisements

شاهد.. وزير السياحة يوجه الشكر للرئيس السيسي لتبنيه فكرة نقل موكب المومياوات (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 08:11 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
Advertisements
توجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر على دعمه لملف السياحة المصرية.


وقال "العناني" خلال افتتاحه المتحف القومي للحضارة والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "أتوجه إلى سيادتكم بالشكر على الدعم المالي الضخم الكبير للمشروعات السياحية الكبرى والتي توقفت معظمها عام 2011".

وأضاف "أتوجه لسيادتكم بالشكر لتبني فكرة تنظيم موكب المومياوات عام 2019، وتوجيهكم للحكومة أن يخرج الحدث بشكل لائق وأن يتم تطوير كافة نطاق سير الموكب، والاهم في رأيي هو تشريف سيادتكم للحدث الحضاري التوعوي السياحي الفريد الذي لم يحدث مثله في العالم ولن يتكرر".

وتابع "هذا الحدث يثبت أن الدولة المصرية تضع حضارتنا وآثارنا على رأس أولوياتها وتفخر بأجدادنا وحضارتنا العظيمة، في الفترة الأخيرة لا صوت يعلو فوق صوت المومياوات الملكية، هذا الحدث هو حديث الشارع في مصر والعالم بمشاركة أكثر من 400 كاميرا وصحفي من مصر ودول العالم وسيكون مروج لمصر سياحيًا وسيزيد الوعي السياحي والأثري للجيل ويربطهم بحضارتنا المصرية".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المومياوات الملكيه الموميا المتحف القومى الرئيس السيسي

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ ساعة و نصف

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ يوم

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 20 ساعة

فوز ديرب نجم وأبو حماد ومنوف وتلا وتعادل بطا في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 43 دقيقة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 13 ساعة

دورتموند يحسم مصير هالاند

منذ 33 دقيقة

مجموعة الزمالك.. الترجي يسقط أمام تونجيت في دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تأهله رسميًا.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الآثار يكشف عن تفاصيل موكب المومياوات الملكية: سنبهر العالم

وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب

«الفجر» تكشف تفاصيل موكب المومياوات الملكية.. معركة «البطانة» تطيح بالأمريكية «كيتى»

"من التحرير للفسطاط".. ننشر الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

وزير الآثار يكشف آخر الاستعدادات لانطلاق موكب المومياوات الملكية السبت المقبل

نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر لـ"لفجر": موكب المومياوات الملكية من أهم الأحداث الثقافية وسيكون له مردود إيجابي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

05:02 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

05:10 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة