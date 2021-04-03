وكيل سياحة "النواب": نقل المومياوات تم استغلاله بشكل مثالي للترويج السياحي لمصر

أشاد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، بالتجهيزات التي قامت بها الدولة المصرية لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، مؤكدا أن وزارة السياحة استغلت هذا الحدث أفضل استغلال مثالي للترويج السياحي لمصر.



وأكد "هندي" في تصريح لبوابة "الفجر" أن هذا الحدث يؤكد للعالم أجمع أن مصر بلد والأمن والأمان والاستقرار، وبلد الحضاره والمجد والتاريخ، وأنها قادره أن تنظم مثل هذا الحدث في ظل الظروف التي تمر بها بلاد العالم بفيروس كورونا، موجها التحية لكل القائمين على هذا العمل واخراجه بهذا الشكل العظيم.



ووصف وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، المشهد بأنه يمزج روعة الحاضر المصرى الذي كتبه هؤلاء الملوك والملكات الذين حكموا مصر ليستحقوا أن يحتفي بهم أبناءهم بتباهي وتفاخر في مشهد جليل.



