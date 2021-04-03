Advertisements

الإعلان عن تشكيل سيراميكا الرسمي لمواجهة الإسماعيلي

السبت 03/أبريل/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا على فريق الإسماعيلي بملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري العام. 
وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن.

خط الوسط: توني -  رجب عمران - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري - وليد عبد المنعم - عبدالله محمود - عاشور الأدهم - ونيفول كوبينا- فابريس نجاه - محمود نبيل - ضياء قنديل - شادي حسين.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 20 ساعة

دورتموند يحسم مصير هالاند

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 4 ساعات

إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ يوم

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

فوز ديرب نجم وأبو حماد ومنوف وتلا وتعادل بطا في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تأهله رسميًا.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

05:02 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

05:10 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة