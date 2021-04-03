الإعلان عن تشكيل سيراميكا الرسمي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.





ويحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا على فريق الإسماعيلي بملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: عامر عامر





خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن.





خط الوسط: توني - رجب عمران - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر





خط الهجوم: أحمد ياسر ريان





ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري - وليد عبد المنعم - عبدالله محمود - عاشور الأدهم - ونيفول كوبينا- فابريس نجاه - محمود نبيل - ضياء قنديل - شادي حسين.



