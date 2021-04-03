أحمد حلمي ومنى زكي يشاركان في موكب نقل المومياوات المصرية

تألقت الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي في فقرة خاصة لهما في موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف الملكي.



وشارك عدد من النجوم في تقديم فقرات خاصة منهم يسرا وأحمد السقا وهند صبري وكريم عبد العزيز.



وتحتفل مصر اليوم بحدث عظيم وهو نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.