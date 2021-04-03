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"مصر لم تنم".. وصلة غنائية في احتفالية نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قدمت المطربة ريهام عبدالحكيم، خلال احتفالية نقل الموامياوات الملكية أغنية بعنوان "مصر لم تنم".


وتوجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر على دعمه لملف السياحة المصرية.

وقال "العناني" خلال افتتاحه المتحف القومي للحضارة والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "أتوجه إلى سيادتكم بالشكر على الدعم المالي الضخم الكبير للمشروعات السياحية الكبرى والتي توقفت معظمها عام 2011".

وأضاف "أتوجه لسيادتكم بالشكر لتبني فكرة تنظيم موكب المومياوات عام 2019، وتوجيهكم للحكومة أن يخرج الحدث بشكل لائق وأن يتم تطوير كافة نطاق سير الموكب، والاهم في رأيي هو تشريف سيادتكم للحدث الحضاري التوعوي السياحي الفريد الذي لم يحدث مثله في العالم ولن يتكرر".

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