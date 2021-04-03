ريهام عبد الحكم تقدم أغنية لمصر في موكب نقل المومياوات الملكية

قدمت الفنانة ريهام عبد الحكم أغنية، في موكب نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشارك في الموكب عدد من نجوم الفن منهم يسرا وأحمد حلمي وأحمد السقا وهند صبري، وكريم عبد العزيز.



وتحتفل مصر اليوم بحدث عظيم وهو نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.