نيللي كريم تتألق بالزي الفرعوني في موكب نقل المومياوات الملكية

قدمت الفنانة نيللي كريم فقرة لها من موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف الملكي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتألقت الفنانة نيللي كريم بملابس فرعونية كما شارك في هذا الموكب عدد من الفنانين منهم يسرا وكريم عبد العزيز وأحمد السقا.



وتحتفل مصر اليوم بحدث عظيم وهو نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.