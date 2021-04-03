صلاح يقود هجوم ليفربول.. والنني بديلا في كتيبة أرسنال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة أرسنال بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وشهدت تشكيلة ليفربول تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيا، في حين يظهر محمد النني على دكة بدلاء أرسنال.





تشكيل ليفربول الرسمي:





حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون.





خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، ميلنر.





خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.





تشكيل أرسنال الرسمي:





حراسة المرمى: لينو.





خط الدفاع: تيرني، جابرييل، هولدينج، شامبرز.





خط الوسط: سيبايوس، بارتي، أوديجارد.





خط الهجوم: أوباميانج، نيكولاس بيبي، لاكازيت.



