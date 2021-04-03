أميرة سليم سوبرانو تتألق في غنائها مع ريهام عبد الحكم في حفل نقل المومياوات الملكية

تألقت الفنانة أميرة سليم سوبرانو، في غنائها بالحفل المقام بموكب نقل المومياوات الملكية وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقامت ريهام عبد الحكم بالغناء مع أميرة سليم سوبرانو، وشارك عدد من الفنانين في هذا الحدث منهم يسرا وأحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز.



وتحتفل مصر اليوم بحدث عظيم وهو نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.