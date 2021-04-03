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المعهد القومي للحوكمة يختتم البرنامج التدريبي"حكومة وقيادة موثوقة وفعالة"

السبت 03/أبريل/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
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اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج التدريبي "حكومة وقيادة موثوقة وفعالة" "Trusted and effective government and leadership"، الذي تم عقده عبر خاصية زووم لمدة ثلاثة أيام.

 

وفى هذا الإطار، أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة على الدور الذى يقوم به المعهد حيث يقوم بالمساهمة فى تطوير وتنمية القدرات البشرية وتقديم خدماته التدريبية والاستشارية والبحثية بهدف نشر المعرفة الإدارية، مشيرة إلى حرص المعهد على التعاون مع أفضل الجامعات والمعاهد العالمية فى مجالات التدريب من أجل المساهمة فى تنمية القدرات وتعزيز كفاءة الأفراد والمؤسسات.

 

ومن جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في اطار رؤية مصر 2030، والدور الذى اخذه المعهد علي عاتقه لوضع مبادئ الشفافية وصنع سياسات الإدارة الرشيدة في الجهاز الإداري للدولة في المرتبة الاولي، حيث يتم تنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة في المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإداري من أجل الوصول إلى الإدارة الجيدة لموارد الدولة والمجتمع، وذلك وفق عدد من القيم الحافزة للحكم الرشيد والهادفة إلى بناء القدرات، التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية ودعم المشاركة والنزاهة والشفافية والمساءلة.

 

ولفتت شريف إلى أن البرنامج التدريبي تم تنفيذه في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مع  المعهد الوطنى للدراسات السياسية  بدولة اليابان (GRIPS)، والتي تشمل أوجه التعاون وتبادل الخبرات، مع الاستعانة بخبرة المعهد اليابانى فى مجال التدريب ولاسيما مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، حيث يتميز معهد اليابان بوجود درجات علمية متخصصة فى مجال الحوكمة، كما توجهت شريف بالشكر إلى فريق العمل من الجانب اليابانى على تعاونهم وجهودهم في تنفيذ البرنامج التدريبي.

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وزارة التخطيط العهد القومي للحوكمة التخطيط

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