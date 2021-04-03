Advertisements

شاهد.. موتوسيكلات مضيئة تتقدم موكب المومياوات الملكية في رحلتها لمتحف الحضارة

السبت 03/أبريل/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
تقدم موكب المومياوات الملكية عدد من الموتوسيكلات المضيئة أثناء بداية تحركها من ميدان التحرير في طريقها إلى كوبري قصر النيل في رحلتها الأخيرة إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وسيكون في انتظار المومياوات الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الشخصيات الهامة بداخل المتحف القومي للحضارة، حيث ستكون مثواها الأخير.

أخبار تهمك

فوز ديرب نجم وأبو حماد ومنوف وتلا وتعادل بطا في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 3 ساعات

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

دورتموند يحسم مصير هالاند

منذ 33 دقيقة

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

مجموعة الزمالك.. الترجي يسقط أمام تونجيت في دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

بعد تأهله رسميًا.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 4 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

05:02 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

05:10 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة