شاهد.. موتوسيكلات مضيئة تتقدم موكب المومياوات الملكية في رحلتها لمتحف الحضارة

تقدم موكب المومياوات الملكية عدد من الموتوسيكلات المضيئة أثناء بداية تحركها من ميدان التحرير في طريقها إلى كوبري قصر النيل في رحلتها الأخيرة إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.



وسيكون في انتظار المومياوات الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الشخصيات الهامة بداخل المتحف القومي للحضارة، حيث ستكون مثواها الأخير.



