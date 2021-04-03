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خبيرة: خفض الوزن في فترة المراهقة صعب للغاية لهذا السبب

السبت 03/أبريل/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك حالة انخفض وزنها 45 كيلو خلال فترة وجيزة للغاية، لافتة إلى أن هذه الحالة كانت تعاني من زيادة الشهية، خلاف تناوله الوجبات السريعة.

وتابعت "سهيل" خلال حوارها مع الإعلامية دنيا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هذه الحالة كان عمرها 16 عامًا، وعدم خفض الوزن في هذه العمر، يعني ان هذا الشخص سيعاني من تبعات مرض السمنة.

ولفتت إلى أن خفض الوزن في فترة المراهقة أي الفترة ما بين الطفولة والنضوج صعب للغاية، معقبة: "السن دا عنيد جدًا، ومينفعش نقول ممنوع، أو بطل تاكل كذا، أو اتبع حمية غذائية معينة".

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