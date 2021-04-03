الأهلي يتحرك نحو مطار الخرطوم قبل العودة للقاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل مطار الخرطوم الدولي، في طريقها إلى القاهرة، بعد أداء مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتوجهت بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي، استعدادا للعودة إلى القاهرة عبر الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق إلى السودان.





وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.



