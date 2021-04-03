دورتموند يحسم مصير هالاند

قال سيباستيان كيل رئيس فريق بوروسيا دورتموند الألماني اليوم السبت أن ناديه "يخطط بحزم" للإبقاء على هدافه النرويجي الشاب إيرلينج هالاند.





وتزايدت التكهنات بشأن إمكانية رحيل هالاند وسط أنباء عن دخول والده الف إنجه هالاند ووكيل أعماله مينو رايولا في محادثات مع برشلونة الإسباني.





وقال كيل "بصراحة نشعر بارتياح شديد بشأن الأوضاع" ، مشير إلى وجود "محادثات جيدة للغاية ومتفتحة" مع ممثلي هالاند.





ويستعد كيل لخلافة مايكل زورك في منصب المدير الرياضي بحلول عام 2022.





وسجل هالاند (20 عاما) 33 هدفا على مستوى جميع المسابقات هذا الموسم.





وربطت تقارير صحفية بين هالاند والعديد من الأنديةالكبرى رغم ان عقده مع دورتموند يمتد حتى 2024.



