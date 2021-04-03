خبيرة تغذية: الكرش من أخطر أنوع السمنة لهذا السبب



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الكرش يُعد من أخطر أنواع السمنة، لأن البطن تضم أخطر الأجهزة في جسم الإنسان، ومن المستحيل أن تقوم هذه الأجهزة بمهامها الطبيعية على أكمل وجه، في ظل تواجد مرض السمنة.



وتابعت "سهيل" خلال حوارها مع الإعلامية دنيا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة يعاني من الشخير الحميد، والنهجان، خلاف ألام في العظام، معقبة: "العظام اللي ربنا خالقها عشان تشيل 70 كيلو، مستحيل تشيل 140 كيلو بنفس الأريحية".



وتابعت أن المجتمع المصري محب للأكل، وخفض الوزن يكون من خلال قفل الشهية، وليس من خلال اتباع نظام غذائي معين، معقبة: "لازم نساعد مريض السمنة، ونعمل معه بمدرسة الكميات وليس النوعيات".



