عاجل.. وصول المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة



وشارك عدد من فناني مصر في تقديم رسائل مختلفة عن الآثار المصرية من مناطق مختلفة خلال احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري للحضارة بالفسطاط.



وشارك في الحدث كل من يسرا، أحمد السقا، منى زكي، أحمد حلمي، أحمد عز، هند صبري، وغيرهم الكثير في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى أنغام اوركسترا نادر عباسي.



وصلت المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة الحضارة القومي، على عربات ومدون على كل عربة اسم الملك او الملكة الذي تحمله.