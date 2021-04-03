أحمد السقا يشارك في فقرة على هامش موكب نقل المومياوات الملكيو

شارك النجم أحمد السقا في الحدث الأعظم الذي تعيش به مصر اليوم، في موكب نقل المومياوات الملكية وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشارك عدد كبير من الفنانين في فقرات على هامش موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف الملكي.



وتحتفل مصر اليوم بحدث عظيم وهو نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.