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تزامناً مع الموكب الذهبي لنقل المومياوات .. نادى روتاري الغردقة يروج للسياحة من متحف الغردقة الاثرى (صور)

السبت 03/أبريل/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
محمد طه
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ايمانا بدور الدولة المصرية في تشجيع السياحة وتزامنًا مع الحدث العالمى التاريخى الموكب الذهبى لنقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير الى المتحف الكبير بالفسطاط والاحتفالية الكبيرة لنقل ٢٢ من المومياوات.

قام نادي روتاري الغردقة ايليت بزيارة متحف الغردقة، وذلك بهدف تنشيط السياحة داخل المدينة السياحية ليعرف العالم اجمع قوة وعظمة الحضارة المصرية التي علمت العالم اجمع العلوم والفنون والهندسة والطب والفلك وتقديم صورة رائعة للحضارة المصرية القديمة لحث العالم اجمع لزيارة مصر والتعرف على حضارتها العريقة.


ومن جانبه قال فادي سعد الله رئيس النادي ان زيارة اليوم لمتحف الغردقة لتوصيل رسالة للعالم بما تمتلكه مدينة الغردقة من مزايا سياحية تتنوع بين سياحة الشاطئية والثقافية أيضًا تتمثل في متحف الغردقة الذي يضم عدد كبير من القطع الأثرية المصرية العظيمة.

وجاءت الزيارة بحضور أعضاء نادي روتاري الغردقة إيليت وسكرتير فخري النادي ميري سعيد.

ومن جانبها قالت بشري الشرقاوي عضو النادي، أن هذا الحدث هو بداية للفعاليات التي سوف يقوم بها النادي الفترة القادمة للمشاركة في خدمة المجتمع في كافة المجالات المختلفة.

كما شارك في الزيارة للمتحف الدكتورة مني بغدادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة وصال لتنمية المجتمع ودعم السياحة لدعم نادي روتاري الغردقة إيليت في إنطلاق فعالياته المميزة بمتحف الغردقة بالتزامن مع الحدث النادر وهو الموكب الذهبي لنقل المومياوات الملكية المصرية من المتحف المصري بالتحرير إلي متحف الحضارة بالفسطاط في موكب رائع يشهده العالم كله ونفخر به كمصريين.
تزامناً مع الموكب الذهبي لنقل المومياوات .. نادى روتاري الغردقة يروج للسياحة من متحف الغردقة الاثرى (صور)
تزامناً مع الموكب الذهبي لنقل المومياوات .. نادى روتاري الغردقة يروج للسياحة من متحف الغردقة الاثرى (صور)
تزامناً مع الموكب الذهبي لنقل المومياوات .. نادى روتاري الغردقة يروج للسياحة من متحف الغردقة الاثرى (صور)
تزامناً مع الموكب الذهبي لنقل المومياوات .. نادى روتاري الغردقة يروج للسياحة من متحف الغردقة الاثرى (صور)
تزامناً مع الموكب الذهبي لنقل المومياوات .. نادى روتاري الغردقة يروج للسياحة من متحف الغردقة الاثرى (صور)
تزامناً مع الموكب الذهبي لنقل المومياوات .. نادى روتاري الغردقة يروج للسياحة من متحف الغردقة الاثرى (صور)
تزامناً مع الموكب الذهبي لنقل المومياوات .. نادى روتاري الغردقة يروج للسياحة من متحف الغردقة الاثرى (صور)
تزامناً مع الموكب الذهبي لنقل المومياوات .. نادى روتاري الغردقة يروج للسياحة من متحف الغردقة الاثرى (صور)
تزامناً مع الموكب الذهبي لنقل المومياوات .. نادى روتاري الغردقة يروج للسياحة من متحف الغردقة الاثرى (صور)
تزامناً مع الموكب الذهبي لنقل المومياوات .. نادى روتاري الغردقة يروج للسياحة من متحف الغردقة الاثرى (صور)

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