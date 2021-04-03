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الرئيس السيسي يستقبل موكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، موكب المومياوات الملكية لدى وصولهم إلى متحف الحضارة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية".

وتابع: "إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ".

وأضاف الرئيس السيسي: "إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

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المومياوات الملكيه الموميا المتحف القومى الرئيس السيسي

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