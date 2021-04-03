حضور جماهيري في مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

تواجدت أعداد قليلة من جماهير مولودية الجزائر في ملعب 5 جويلية الذي يستضيف لقاء فريقهم أمام نادي الزمالك المقرر له في التاسعة مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويأتي تواجد الجماهير بالرغم من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بإقامة المباريات بدون جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.





أدى طاقم التحكيم المكلف بإدارة لقاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مولودية الجزائر المقرر له في التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عمليات الإحماء بملعب 5 جويلية . ويقود المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالي وحمزة النصيري، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفواري ريني ولياميز مراقبا للمباراة