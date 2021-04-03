مها أبو عوف لـ"الفجر الفني": كلمة "عانس" اتلغت من القاموس.. وجومانا مراد كانت على قدر كاف من المسؤولية "حوار"

*"فكرة حكاية "مش هنفرح بيكي" ماحمستنى للمشاركة.



*جومانا مراد إنسانة جميلة من الداخل والخارج.



*كلمة "عانس" اتلغت من القاموس.



*المرأة الآن هى التى تعمل والرجل على القهوة.





*رسالة الحكاية هى عدم التدخل فى خصوصيات الغير.



بدور مختلف وجديد طلت علينا من خلال حكاية "مش هنفرح بيكي"، ولفتت الانتباه، بدور الأم الطيبة الحنونة التى تشتاق إلى ابنها المسافر، وتعاني من تدخل الناس فى خصوصياتها، كما إنها كانت أم وصديقة لبنت صديقتها "أماني"، والتى جسدت دورها النجمة السورية جومانا مراد.





أجري "الفجر الفني" حوارا خاصا مع الفنانة مها أبو عوف، لتكشف لنا أسباب مشاركتها فى حكاية "مش هنفرح بيكي"، تعليقها على كلمة "عانس" التى تقال للبنات المتأخرة فى الزواج، تعاونها مع جومانا مراد.





وإلى نص الحوار:



فى البداية.. حدثينا عن أسباب مشاركتك فى حكاية "مش هنفرح بيكي"؟



ماحمسني للمشاركة هو أن دوري جديد ومختلف، ولم أقدمه من قبل، بالإضافة إلى أن فكرة الحكاية واقعية ومهمة جدا فى مجتمعنا.





كيف كان تعاونك مع النجمة السورية جومانا مراد؟





جومانا مراد إنسانة جميلة من الداخل والخارج، كما أنها ممثلة شاطرة وتحب فنها وعلى قدر كافى من المسؤلية، فهى كانت تعمل أكثر من عشرين ساعة فى اليوم بدون شكوي، وعلى الرغم من مرض ابنتها الصغيرة، كانت ملتزمة جداً.





ما رأيك فى فكرة الخمس حلقات ؟





فكرة جميلة جدا وهذا ماحمسني أيضاً للمشاركة، أن العمل عبارة عن خمس حلقات، ويستطيع إيصال الرسالة المطلوبة، دون تطويل أو تكرار فى الحلقات.





ما رأيك فى شخصية "أماني" التى قدمتها جومانا مراد؟



شخصية مثقفة وجميلة وقوية على مواجهة تدخل الناس فى حياتها، ولابد أن يتعلم منها البنات.







ما تعليقك على خوف البنات من لقب "عانس"؟



لا توجد كلمة اسمها "عانس"، فهى اختفت من القاموس، فهناك امرأة ناجحة، امرأة قوية، امرأة تتحمل مسؤولية ذاتها، وليس هناك امرأة عانس.





ما رأيك فى خوف البنات من نظرة المجتمع لهن إذا تأخرن عن الزواج؟





المجتمع الآن نظرته اختلفت عن قديما، فحاليا المرأة تعمل ولا تحتاج إلى رجل لتحمل مسؤوليتها، كما أصبح الرجل هو الذى لايعمل ويجلس على "القهوة"، والمرأة هى التى تتحمل المسؤولية، لذلك لم تعد المرأة بحاجة إلى الزواج من أجل الزواج فقط.





ما الرسالة التى حرصت الحكاية على إرسالها للجمهور؟



عدم التدخل فى خصوصيات الغير، فكل شخص حر فى اختياراته وتصرفاته، وأن كل شخص يختص بحياته هو لا حياة غيره.





فى نهاية حديثنا.. وجهي رسالة إلى كل فتاة؟



عليكي إلا تستعجلي على الزواج من أجل الزواج فقط، وحتى ترضي المجتمع، فلابد أن تتزوج من شخص مسؤول ويقدرك ويقدر عملك وطموحد ويسندك ويعلى من شأنك.