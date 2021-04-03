أهدر الترجي التونسي تقدمه بهدف ليخسر بشكل مفاجئ 1-2 أمام مستضيفه تينغيت السنغالي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.



وافتتح محمد علي بن رمضان النتيجة للترجي، الذي ضمن تأهله في وقت سابق إلى دور الثمانية، من ركلة حرة في الدقيقة 27.



لكن بعد عشر دقائق أدرك سيرجيني نيانغ التعادل للفريق السنغالي، الذي لا يملك فرصة في مواصلة التقدم بالبطولة القارية.



وأحرز بايي ديوب هدف الفوز لأصحاب الأرض بعدما خرج فاروق بن مصطفى حارس الترجي من مرماه بشكل خاطئ في الدقيقة 72.



ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط من خمس مباريات وبفارق نقطتين عن مولودية الجزائر الذي يستضيف اليوم الزمالك صاحب النقطتين، ولدى تينغيت أربع نقاط قبل خوض آخر جولة.



وأضاع الترجي بذلك فرصة ضمان تصدر المجموعة لكنه سيحصل على فرصة أخرى عندما يستضيف مولودية الجزائر الأسبوع المقبل.