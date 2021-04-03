Advertisements

شاهد.. وزير السياحة يكشف عدد مرات تحرك المومياوات الملكية قبل رحلتها الأخيرة لمتحف الحضارة

السبت 03/أبريل/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة سميت بالرحلة الأخيرة، لأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل هؤلاء المومياوات.

وأضاف "العناني" خلال افتتاحه المتحف القومي للحضارة والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "إن الملك سقنن رع وخلفه 21 ملكًا من الدولة الحديثة سبق وتم تحريكهم عدة مرات بداية من تحريكهم إلى مقابرها وخلال عصور الضعف تم تجميعها وتم دفنها في خبئتين في الجبل غرب الأقصر".

وتابع "عندما تم اكتشافهم في القرن التاسع عشر تم نقلهم إلى بولاق، ثم في قصر في الجيزة، وبعدها إلى متحف التحرير سنة 1902 حتى 1930 ثم إلى ضريح سعد زغلول ثم عودتهم إلى المتحف المصري بالتحرير مرة أخرى قبل أن يتم نقلهم في الرحلة الأخيرة حتى يتم عرضهم بطريقة لائقة وعلمية وفيها إجلال واحترام لهم".

واستطرد "الكثير يسأل لماذا نقل المومياوات إلى متحف الحضارة، عندما تم التفكير في إنشاء المتحف الكبير في منطقة الهرم لعرض كل ما يتعلق بتوت عنخ آمون، تم التفكير في أن يكون البطل في متحف الحضارة هم المومياوات الملكية، حتى يأتي السائح لمشاهدة كل القطع الأساسية لهم في المتحف المصري بالتحرير، وكل ما يتعلق بتوت عنخ آمون في المتحف الكبير والمومياوات نفسها في متحف الحضارة".

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة

دورتموند يحسم مصير هالاند

منذ نصف ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تأهله رسميًا.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ ساعة و نصف

فوز ديرب نجم وأبو حماد ومنوف وتلا وتعادل بطا في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

05:02 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

05:10 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة