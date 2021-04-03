Advertisements

حبس ثلاثة متهمين بسرقة أجنبي في عين شمس

السبت 03/أبريل/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
قررت النيابة العامة حبس ثلاثة متهمين لسرقة اجنبى بزعم الزواج من المتهمة الثالثة بعين شمس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين الإجرامي.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد طارق رءيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفادة تلقية بلاغا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتضرره من، "سائق يعمل لديه"، مقيم بدائرة القسم لقيامه بإحضار سيدتين "زوجة السائق وصديقتها" وعقب التقابل معهما أبدى رغبته في الزواج من إحداهما "صديقة زوجة السائق"، وقاموا بإصطحابه بالسيارة قيادة المشكو في حقه لأحد محال بيع المشغولات الذهبية وشراء مجموعة من المشغولات الذهبية كهدية زواج لها، وعقب ذلك توجهوا للشقة محل سكن المشكو في حقه، وأثناء ذلك تمكنوا من مغافلته والإستيلاء على المشغولات الذهبية المشار إليها، مبلغ مالى، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول.


وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة سائق، زوجته، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ يوم

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 13 ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ أقل من ساعتين

مجموعة الزمالك.. الترجي يسقط أمام تونجيت في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

فوز ديرب نجم وأبو حماد ومنوف وتلا وتعادل بطا في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 4 ساعات

دورتموند يحسم مصير هالاند

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

3 أشقاء وموظف وراء اختطاف شقيق مقاول بالمرج

تجديد حبس 4 أشخاص كونوا عصابة لسرقة محلات الصاغة

تجديد حبس خادمة وصديقها لاتهامهما بسرقة شقة بالشروق

"خنق" و"حقيبة سفر".. "الحفيد" كلمة السر في العثور على جثة مسنة بالزيتون

حبس متهمين بسرقة مشغولات ذهبية بالتجمع 4 أيام

بـ"مسدس صوت".. استدراج طالبة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

05:02 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

05:10 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة