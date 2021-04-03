حبس ثلاثة متهمين بسرقة أجنبي في عين شمس

قررت النيابة العامة حبس ثلاثة متهمين لسرقة اجنبى بزعم الزواج من المتهمة الثالثة بعين شمس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين الإجرامي.





تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد طارق رءيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفادة تلقية بلاغا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتضرره من، "سائق يعمل لديه"، مقيم بدائرة القسم لقيامه بإحضار سيدتين "زوجة السائق وصديقتها" وعقب التقابل معهما أبدى رغبته في الزواج من إحداهما "صديقة زوجة السائق"، وقاموا بإصطحابه بالسيارة قيادة المشكو في حقه لأحد محال بيع المشغولات الذهبية وشراء مجموعة من المشغولات الذهبية كهدية زواج لها، وعقب ذلك توجهوا للشقة محل سكن المشكو في حقه، وأثناء ذلك تمكنوا من مغافلته والإستيلاء على المشغولات الذهبية المشار إليها، مبلغ مالى، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول.





وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة سائق، زوجته، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.