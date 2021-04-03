عميد التراث الحضاري بأسوان: هذا الملك ليس فرعون موسى

قالت الدكتورة مونيكا حنا، عميد كلية الآثار والتراث الحضاري بأسوان، إن الملك مرنبتاح ليس فرعون موسى، مؤكدة أنه ليس هناك أي دليل فعلي يقول إنه كان فرعون موسى، معقبة: "أفضل ترك الأديان السماوية خارج السياق التاريخي".



وأضافت الدكتورة مونيكا حنا، خلال لقائها ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الملك مرنبتاح كان الطفل الثالث عشر للملك رمسيس الثاني، وانتصر في الحرب ضد الليبيين.



فيما قال الكاتب الصحفي إيهاب الحضري، إن المشكلة كانت في لوحة النصر التي رسمت له هي الذكر الوحيد وكان بها لفظ إسرائيل، وهذه التهمة شملت والده رمسيس الثاني ووصلت إلى رمسيس الثالث.



وتابع: لدينا سياقين سياق تاريخي وسياق ديني، والربط بينهما به مشكلة كبيرة جدا لاختلاف الأولوية والرؤية بين القصة الدينية والقصة التاريخية.

