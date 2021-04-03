نيللي كريم تشارك صورة من مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية

شاركت الفنانة نيللي كريم صورة لها من مشاركتها في فقرة من موكب نقل المومياوات الملكية وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهرت "كريم" بالزي الفرعوني المتألق وكتبت تعليقا قائله: "موكب المومياوات الملكية".



وتحتفل مصر اليوم بحدث عظيم وهو نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.