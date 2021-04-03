مجازاة مسؤولين بالتأمين الإجتماعي لإرتكابهم مخلفات قانونية جسيمة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 121 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مسئولين من قيادات الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي "صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام" بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات قانونية جسيمة.



أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المخالفين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين واللوائح المنظمة ولم يلزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنفذة لها.



وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن سعيد زيدان أحمد، مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام تراخى في إتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم 2 لسنة 2016 من تاريخ الإحالة اليه في 10 يناير 2016، وحتى بدأ مباشرته التحقيقات بتاريخ 13 مارس 2017 أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة.



وتبين من أوراق القضية التي أشرف على تحقيقاتها مساعد وزير العدل للإدارات القانونية أن ياسين عبد الحميد محمد، كبير محامين بالهيئة ومدير إدارة قانونية أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه.



وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة سعيد زيدان أحمد، مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام وياسين عبد الحميد محمد، كبير محامين بالهيئة ومدير إدارة قانونية بعقوبة اللوم.