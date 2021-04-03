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مجازاة مسؤولين بالتأمين الإجتماعي لإرتكابهم مخلفات قانونية جسيمة
السبت 03/أبريل/2021 - 08:56 م
هدير حمزة
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أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 121 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مسئولين من قيادات الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي "صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام" بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات قانونية جسيمة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المخالفين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين واللوائح المنظمة ولم يلزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنفذة لها.
وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن سعيد زيدان أحمد، مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام تراخى في إتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم 2 لسنة 2016 من تاريخ الإحالة اليه في 10 يناير 2016، وحتى بدأ مباشرته التحقيقات بتاريخ 13 مارس 2017 أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة.
وتبين من أوراق القضية التي أشرف على تحقيقاتها مساعد وزير العدل للإدارات القانونية أن ياسين عبد الحميد محمد، كبير محامين بالهيئة ومدير إدارة قانونية أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة سعيد زيدان أحمد، مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام وياسين عبد الحميد محمد، كبير محامين بالهيئة ومدير إدارة قانونية بعقوبة اللوم.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المخالفين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين واللوائح المنظمة ولم يلزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنفذة لها.
وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن سعيد زيدان أحمد، مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام تراخى في إتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم 2 لسنة 2016 من تاريخ الإحالة اليه في 10 يناير 2016، وحتى بدأ مباشرته التحقيقات بتاريخ 13 مارس 2017 أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة.
وتبين من أوراق القضية التي أشرف على تحقيقاتها مساعد وزير العدل للإدارات القانونية أن ياسين عبد الحميد محمد، كبير محامين بالهيئة ومدير إدارة قانونية أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة سعيد زيدان أحمد، مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام وياسين عبد الحميد محمد، كبير محامين بالهيئة ومدير إدارة قانونية بعقوبة اللوم.
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