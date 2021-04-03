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كلمة الفنانة يسرا في موكب نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أقيمت منذ قليل، فاعليات نقل ملوك وملكات مصر القديمة، بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر متحف القومي للحضارة بالفسطاط لاستقبال الموكب الذهبي.

وعرض فيلم تسجيلي لعدد كبير من نجوم الفن بمصر، يتحدثوا عن عظمة الفراعنة وتطور فكرهم وثقافتهم بالرغم من قلة الامكانيات، وأبرزهم الفنان أحمد السقا، وأحمد عز، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، هند صبري، منى زكي، يسرا.

حيث قالت الفنانة يسرا، ضمن احداث الفيلم "الحضارة المصرية القديمة قادرة بغموضها، مازالت هناك الكثير من الاكتشاف بتسمع لحد اخر الدنيا، ولما بنسافر برا مصر الشعوب بنلاقي لمعة عيونهم وهما بينظروا لنا، مصر أرض الجمال وأرض السلام ولما بتدور على جزور الشعوب تلاقي أساسهم مصر أم الدنيا".

في سياق متصل، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، وذلك عبرحسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب الرئيس عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلاُ:"بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

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يسرا الموميا المتحف القومى

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