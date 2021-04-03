مطربات الحفل يخطفن الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء حفل نقل المومياوات الملكية



خطف المطربات ريهام عبد الحكيم وأميرة سليم، ونسمة محجوب، الاضواء بأصواتهم الرائعة خلال افتتاح موكب المومياوات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسحروا الجمهور المتابع للعرض، ودمجوا في الغناء بين اللهجة المصرية والهيروغليفية بمصاحبة اوركسترا المايسترو نادر عباسي وهو ما أبهر المشاهدين.



وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي إعجابا وإشادة بالتنظيم وبالحفل، لكن من أكثر العوامل التي تلقت الشق الأكبر من الإشادة جاء عن الجانب الموسيقي في الحفل الذي قام بتأليفه المؤلف الموسيقي هشام نزيه، وجاءت كل ردود الفعل على الموسيقى التي عزفت من بداية الحفل وحتى الختام مرورا بالاغاني التي قدمها كل من النجم الكبير محمد منير والمطربة ريهام عبد الحكيم، وأميرة سليم ونسمة محجوب.



ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

