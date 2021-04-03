Advertisements

مطربات الحفل يخطفن الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء حفل نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

خطف المطربات ريهام عبد الحكيم وأميرة سليم، ونسمة محجوب، الاضواء بأصواتهم الرائعة خلال افتتاح موكب المومياوات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسحروا الجمهور المتابع للعرض، ودمجوا في الغناء بين اللهجة المصرية والهيروغليفية بمصاحبة اوركسترا المايسترو نادر عباسي وهو ما أبهر المشاهدين.

وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي إعجابا وإشادة بالتنظيم وبالحفل، لكن من أكثر العوامل التي تلقت الشق الأكبر من الإشادة جاء عن الجانب الموسيقي في الحفل الذي قام بتأليفه المؤلف الموسيقي هشام نزيه، وجاءت كل ردود الفعل على الموسيقى التي عزفت من بداية الحفل وحتى الختام مرورا بالاغاني التي قدمها كل من النجم الكبير محمد منير والمطربة ريهام عبد الحكيم، وأميرة سليم ونسمة محجوب.

ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نسمة محجوب اميرة المومياوات الملكيه الموميا المتحف القومى

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ يوم

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 13 ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 4 ساعات

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 4 ساعات

مجموعة الزمالك.. الترجي يسقط أمام تونجيت في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 4 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ 17 دقيقة

دورتموند يحسم مصير هالاند

منذ ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مشهد مهيب.. تفاصيل نقل مومياوات 22 ملكا وملكة الى متحف الحضارة (فيديو)

إنفراد.. حديث القاهرة: محمد منير سيتواجد في حفل نقل المومياوات.. والمقطوعة الموسيقية لـ40 دقيق

نادر عباسي يكشف عن مفاجآت للمصريين في حفل موكب نقل المومياوات

شاهد.. فنانو مصر يوجهون رسائل خلال احتفالية نقل المومياوات الملكية

في احتفالية "نقل المومياوات".. محمد منير يقدم "أنا مصر"

شاهد.. بدء خروج موكب نقل المومياوات الملكية في رحلته الذهبية (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

07:29 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

05:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة