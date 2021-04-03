مان سيتي يتفوق على ليستر ويقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي

تواصلت نتائج مانشستر سيتي المميزة في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الممتاز بعد الفوز على ليستر سيتي بهدفين دون رد في الجولة الثلاثين من البريمير ليج.





وثأر مانشستر سيتي لهزيمته الثقيلة 2-5 على ملعبه أمام ليستر سيتي ذهاباً، وحقق فوزاً ثميناً اليوم بثنائية نظيفة، سجلها بنيامين ميندي وغابرييل جيسوس في الدقيقتين 58 و74، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.





وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول المسابقة رافعاً رصيده إلى 74 نقطة من 31 مباراة مقابل 57 نقطة لجاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.





وفي المقابل، تجمد رصيد ليستر عند 56 نقطة في المركز الثالث بعدما أهدر فرصة تحقيق الانتصار الثاني على مانشستر سيتي في الموسم الحالي.





وكانت الهزيمة 2-5 أمام ليستر سيتي في الجولة 3 من المسابقة في 27 سبتمبر الماضي، هي الأولى من ثلاث هزائم فقط مني بها مانشستر سيتي في المسابقة هذا الموسم كما أنها واحدة من هزيمتين فقط مني بهما الفريق على ملعبه في الموسم الحالي.





ولكن مانشستر سيتي حقق الفوز اليوم ليعزز رقماً قياسياً غالياً يستحوذ عليه حالياً بتحقيق الفوز في آخر 15 مباراة خاضها خارج ملعبه في مختلف البطولات وهو رقم قياسي أيضاً لفرق الدوري الإنجليزي.





وحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه مجدداً، علماً بأن شباكه اهتزت ثماني مرات فقط في المباريات التي خاضها خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن.





ونال مانشستر سيتي دفعة معنوية هائلة ومهمة بالفوز في مباراة اليوم قبل مباراته المرتقبة أمام بروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



