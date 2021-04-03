رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنىء الرئيس السيسي بافتتاح متحف الحضارة المصرية وموكب المومياوات الملكية

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بافتتاح متحف الحضارة المصرية، وموكب المومياوات الملكية.



وقال رئيس الإنجيلية في رسالة له: "نشعر بفخر واعتزاز عظيم لهذا الحدث الاستثنائي المهيب، الذي يعكس بهاء حضارتنا المصرية العريقة".



وأضاف: "اليوم يشهد العالم أجمع على قدرة أبنائنا في بناء دولة عصرية حديثة، على خطى عظمة أجدادنا المصريين".



