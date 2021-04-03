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رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنىء الرئيس السيسي بافتتاح متحف الحضارة المصرية وموكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بافتتاح متحف الحضارة المصرية، وموكب المومياوات الملكية.

وقال رئيس الإنجيلية في رسالة له: "نشعر بفخر واعتزاز عظيم لهذا الحدث الاستثنائي المهيب، الذي يعكس بهاء حضارتنا المصرية العريقة".

وأضاف: "اليوم يشهد العالم أجمع على قدرة أبنائنا في بناء دولة عصرية حديثة، على خطى عظمة أجدادنا المصريين".

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