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رئيس البرلمان العربي يهنئ السيسي وشعب مصر بنجاح تنظيم موكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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هنأ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية والشعب المصري، بنجاح مصر في تنظيم موكب نقل ملوك وملكات مصر من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، قائلا " إنه تابع بكل فخر واعتزاز هذا الموكب الحضارة المهيب الذي يعكس مكانة مصر مهد وملتقى الحضارات الإنسانية.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي في بيان له، بالتنظيم المتميز الذي تكاتفت فيه كافة مؤسسات الدولة المصرية ليخرج بتلك الصورة المبهرة والمشرفة التي يفخر بها كل مصري وعربي، مؤكدا أن الحضارة المصرية هي حضارة فريدة ممتدة في أعماق التاريخ، وتفخر بها كل البشرية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذا الحدث العظيم يعزز قوة مصر الناعمة، ويضيف الكثير إلى رصيدها السياحي على المستوى العالمي، خاصة مع حدوث نقلة نوعية مؤخرًا في المتاحف المصرية، التي باتت تنافس المتاحف العالمية بكل قوة، سواء المتحف المصري في ميدان التحرير، أو المتحف الكبير في الهرم، ومتحف الحضارة في الفسطاط.

كما شدد "العسومي" أنه بالرغم من الظروف والتحديات التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، إلا أن مصر القوية استطاعت تنظيم مثل هذا الحدث العالمي رغم كل التحديات ونجحت في إبهار العالم أجمع، لتثبت للجميع أنها ستواصل الطريق الذي بدأته تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو البناء والإنسانية.

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