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عاجل - الزمالك يضرب شباك مولودية الجزائر بالهدف الأول (فيديو)
السبت 03/أبريل/2021 - 09:10 م
الفجر الرياضي
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سجل يوسف أوباما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف التقدم لفريقه الأبيض أمام مولودية الجزائر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
جاء الهدف في الدقيقة السادسة عندما مرر المغربي أشرف بن شرقي كرة عرضية رائعة وصلت إلى أوباما الذي سددها بشكل رائع ومباشر في شباك الفريق الجزائري ليلعن تقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف.
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