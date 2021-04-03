زاهي حواس يكشف سر الشعر الرائع لمومياء الملكة تي (فيديو)



وكشف "حواس"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن الملكة "تي" والمشهورة بـ الملكة ذات الشعر المموج هى ابنة "يويا وتويا"، وأم الملك اخناتون، منوها بأن المصري القديم كان يثبت الشعر، ويجري ما أشبه بعمليات التجميل.



وأضاف أنهم تأكدوا أنها الملكة تي بعد إجراء "" على شعرها، معلقا: "كانت ملكة قوية جدا وممشية زوجها امنيحتب التالث على عجين".



قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن متحف الحضارة لن يخطف الأضواء من متحف التحرير، حيث مازال متحف التحرير هو الأيقونة للآثار المصرية.