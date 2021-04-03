الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي





يستعد مسؤولو النادي الأهلي، لحسم صفقة كبرى من الدوري الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناءا على رغبة المدرب بيتسو موسيماني.





الأهلي يتحرك لحسم صفقة جاستن سيرينو





كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن الأهلي اقترب من حسم صفقة المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأوضح المصدر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، دعم طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بالتعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو مطلع الموسم الجديد.





الجدير بالذكر أن مفاوضات الأهلي مع المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح صن داونز، قد توقفت في الفترة السابقة من الانتقالات الشتوية، بسبب المطالب المالية الضخمة من مسؤولي النادي الجنوب إفريقي.



