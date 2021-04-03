Advertisements

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

السبت 03/أبريل/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يستعد مسؤولو النادي الأهلي، لحسم صفقة كبرى من الدوري الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناءا على رغبة المدرب بيتسو موسيماني.

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جاستن سيرينو

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن الأهلي اقترب من حسم صفقة المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، دعم طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بالتعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو مطلع الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن مفاوضات الأهلي مع المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح صن داونز، قد توقفت في الفترة السابقة من الانتقالات الشتوية، بسبب المطالب المالية الضخمة من مسؤولي النادي الجنوب إفريقي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني سيرينو الأهلي

أخبار تهمك

دورتموند يحسم مصير هالاند

منذ ساعة

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 13 ساعة

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ 18 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 4 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ ساعتين

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ يوم

مجموعة الزمالك.. الترجي يسقط أمام تونجيت في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

الأهلي يحسم صفقة الموسم

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقته المميزة

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

07:29 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

05:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة