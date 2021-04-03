أحمد موسى عن موكب المومياوات الملكية: فخور ببلدي

قال الإعلامي أحمد موسى إن حفل موكب المومياوات الملكية تنظيمه رائع، موجها حديثه للرئيس السيسي: مبروك يا ريس على هذه الاحتفالية الرائعة".



وأضاف، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الفنانون قدموا صورة مشرفة لمصر خلال حفل موكب المومياوات الملكية، معلقا: "فخور ببلدي.. وأفرحوا ببلدكم.. مصر مينفعش تعمل إلا كده".



وأشار إلى أن لقطة سير الرئيس السيسي لاستقبال المومياوات الملكية في متحف الحضارة؛ بها شموخ وعظمة مصر، وشموخ الأجداد، ومشهد يليق بحضارة الوطن المصري، معقبًا: "إحنا أحفاد الفراعنة، والرئيس السيسي وسيره داخل المتحف القومي للحضارة؛ دليل على قوة مصر وعظمة تاريخها، والعالم كله تابع احتفالية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة ".



