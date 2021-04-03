بكري: وزير الإسكان يوافق على إنشاء مدينة الواسطي الجديدة على مساحة 400 فدان

قال المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي ببني سويف، إن مركز الواسطي عدد سكانه 600 الف نسمة ولها موقع متميز في مدخل المحافظة وتمتلك مقاومات سياحية وأثرية وصناعية وزراعية كما جاء في تصريحات الدكتور هاني غنيم محافظ بني سويف الذي أكد أن مركز الواسطي من المراكز الواعدة على مستوي المحافظة.



وأشار رئيس المدينه أن مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة" تاتي تطبيقا للمادة 8 من الدستور بتوفير حياة كريمه للمواطنين وتنفيذا لتوصيات مؤتمر الشباب سنه 2019 وتنفذ المبادرة على مدار 3 سنوات ووقع الاختيار في المرحلة الأولي علي مركزي ناصر وببا طبقا لمعايير ومقاييس وياتي مركز الواسطي في المرحلة الثانية ويتم حاليا تجهيز الملفات لكل قرية على حدا في المركز ورصد الأراضي والتبرعات لإنشاء الخدمات عليها واستغلال الإمكانيات وهذة الاراضي المتاحة لإقامة المشروعات عليها.



وأوضح انه يجري حاليا التنسيق مع وزير القوي العاملة ووزير التضامن لبناء المساكن وتدريب الأفراد وإدخال الخدمات من مياه وصرف وكهرباء وغاز وإتصالات الخ بالإضافة إلى توفير أراضي لبناء المدارس والوحدات الصحية والبريد والبنوك الزراعية ومجمع خدمات كبير في كل وحدة محلية ومجمع خدمات مصغر بكل قرية وتوصيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.



واضاف بكري أنه بدء العمل بمحطة معالجة أبوصير والتي تخدم 7 قرى بالإضافة إلي ان تطوير القرية المصرية سيشمل إدخال الصرف الصحي في باقي القرى والتوابع بالمركز كله وذلك في المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس ونعمل حاليا في إنشاء محطتي مياه وفي قطاع الطرق هناك 16 طريق تم رصفها هذا العام ووضع 14 شارع بمدينة الواسطي بخطة الرصف.



وقال رئيس المدينه: بشرى ساره لأهالى الواسطي حيث وافق وزير الإسكان على إنشاء مدينة الواسطي الجديدة علي مساحة 400 فدان تضم إسكان اجتماعي واقتصادي و15 مدرسة وفرع للجامعة ومركز شباب وجميع الخدمات المطلوبة.





وبين بكري أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته وقراراته بإدخال كل الخدمات لكل المباني الموجودة داخل الكتلة السكانية سوا داخل الحيز او خارجه بشرط التصالح مشيرا إلي أنه تم إدراج 5 قرىبالخطة الحالية لمشروعات الصرف الصحي وتم تسليمها للمقاول.



وفي نهاية الندوة أجاب رئيس المدينه عن جميع الاسئلة الموجهه من العمد والمشايخ والرائدات الريفيات وممثلي الجمعيات الأهلية بمركز الواسطي شارك في اللقاء 70 مشارك من القيادات الطبيعية وروؤساء الوحدات المحليه ونواب وقيادات مجلس المدينة.



وصرح محمد بصيلة مدير مركز اعلام ناصر الذي ادار الندوة أن المركز ينفذ الأنشطة الإعلامية في محاور التنمية المحلية والتنمية المستدامة وبناء الانسان والتنمية البيئية والقضية السكانية كما يتبني المركز تنفيذ خطة تم وضعها لشهر رمضان الكريم بالمدارس ومراكز الشباب تضم امسيات دينية بالاضافة الى انشطة الصالون الثقافي ونادي الأدب ونادي المواهب والبرلمان الصغير في مركزي ناصر والواسطى.

