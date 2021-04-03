اعتمد وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي النصر لمدة 4 سنوات مقبلة.



ويرأس مجلس إدارة نادي النصر مسلي بن مهدي آل معمر وفي العضوية كل من المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العمراني وتركي بن فهد المشيقح وفيصل بن محمد أبو ساق وعبدالعزيز بن عبدالله العمران ومحمد بن عبدالعزيز الشتوي ومنصور بن سعد بن زومه ومعتز بن مزروع المزروع.



وكان نادي النصر أعلن الخميس الماضي، فوز آل معمر برئاسة مجلس الإدارة لمدة 4 أعوام، خلفاً لصفوان السويكت، الذي تم حل مجلسه يوم 21 مارس (آذار) الماضي.