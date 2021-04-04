موجز البرلمان| المطالبة بأقسام متخصصة في كليات الهندسة لقيادة القطارات وإطلاق منصة "استثمر في مصر"

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





*ضمن مبادرة حياة كريمة.. "رياضة النواب" تزور عددا من مراكز الشباب بالبحيرة والإسكندرية

زار وفد برلمانى من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، صباح اليوم السبت، عدد من مراكز الشباب بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمات بالقرى.





ويضم وفد لجنة الشباب الذي يترأسه النانب محمود حسين رئيس اللجنة بكلا من النائب حسام غالي أمين سر اللجنة - درويش مرعي حازم إمام - محمد عمر طارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني- محمود توشكي، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.





*المطالبة بأقسام متخصصة في كليات الهندسة لقيادة القطارات

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة وجود أقسام في كليات الهندسة متخصصة في قيادة قطارات السكك الحديديه، مشيرا إلى أن التدريب العملي لأصحاب المؤهلات المتوسطة غير كاف لتولي مسئولية قيادة القطارات،





وشدد "زين الدين" في تصريحات صحفية، على ضرورة أن تكون هناك دراسة علمية مستفيضة بالإضافة إلى الجانب العملي، متابعا: إن الطيار الذي يتولى مسئولية قيادة طائرة بها 200 راكب على سبيل المثال يكون له اشترطات على أعلى مستوى في التعليم والتدريب، بينما يتم الاكتفاء بالتعليم المتوسط في قيادة القطارات التي تتحمل مسئولية آلاف المواطنين في الرحلة الواحدة.





وأكد عضو لجنة النقل بالبرلمان، أن التطور التكنولجي الهائل فيما يتعلق بالسكك الحديدية ومن بينها قيادة القطارات يتطلب أن يكون سائق القطار بدرجة علمية عالية بالإضافة إلى الخبرات العملية والتدريبية حفاظا على صحة المواطنين.





*نقل المومياوات تم استغلاله بشكل مثالي للترويج السياحي لمصر

أشاد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، بالتجهيزات التي قامت بها الدولة المصرية لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، مؤكدا أن وزارة السياحة استغلت هذا الحدث أفضل استغلال مثالي للترويج السياحي لمصر.





وأكد "هندي" في تصريح لبوابة "الفجر" أن هذا الحدث يؤكد للعالم أجمع أن مصر بلد والأمن والأمان والاستقرار، وبلد الحضاره والمجد والتاريخ، وأنها قادره أن تنظم مثل هذا الحدث في ظل الظروف التي تمر بها بلاد العالم بفيروس كورونا، موجها التحية لكل القائمين على هذا العمل واخراجه بهذا الشكل العظيم.





ووصف وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، المشهد بأنه يمزج روعة الحاضر المصرى الذي كتبه هؤلاء الملوك والملكات الذين حكموا مصر ليستحقوا أن يحتفي بهم أبناءهم بتباهي وتفاخر في مشهد جليل.





*المطالبة بإطلاق منصة "استثمر في مصر" والتوسع في إنشاء المناطق الحرة

قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سلسلة القوانين والتعديلات التشريعية الخاصة بملف الاستثمار التي صدرت على مدار السنوات الأخيرة هدفت لمواكبة خطة الدولة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتمركزت على عدة محاور بداية من منظومة الإصلاح الضريبى ودعم الصناعة مرورًا بجذب الاستثمار وإنعاش الخزانة العامة للدولة، ولكن دون وضع استراتيجية تنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.





وأضاف "محسب"، أن مصر بحاجة لوضع استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات خاصةً في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وتوفير مزايا تنافسية للمساهمة في نمو الناتج المحلي بالاضافة إلي التوسع في إنشاء المناطق الحرة والترويج للضمانات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً أن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها تولى اهتمامًا كبير لتلك المشروعات الصغيرة، لما تمثله من أهمية في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد الموازى للمنظومة الرسمية، من خلال حزمة الحوافز المنصوص عليها فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020‎.





واقترح عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة وطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر، إلى جانب إطلاق منصة "استثمر في مصر" كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى وضع برنامج زمني متكامل لربط الجهات المعنية كافة بالاستثمار الالكتروني وضم الجهات الاستثمارية إلى تبعية الهيئة العامة للاستثمار.





وشدد «محسب»، على ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية والتي تساهم في نمو الناتج الإجمالي وضرورة البدء في المرحلة الثالثة من خريطة الاستثمار بما يتيح زيادة عملية التنويع الاستثماري المطروح وتحقيق التنوع لجذب الاستثمارات، وإطلاق بطاقة المستثمر العربي والأجنبي أسوة بالتجارب العربية.





*اقتراح لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالمنازل

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ممن لا يستطيعون الذهاب إلى مراكز التطعيم، وتطعيمهم في منازلهم حفاظا على راحتهم، وتجنبا للعدوى.





وتابعت "عبدالحليم": أن هناك حالة من الزحام الشديد امام أماكن التطعيم بفيروس كرونا، نتاج عدم تنظيم مواعيد التطعيم وأيضا عدم وجود إرشادات تنظيمية كافية للمواطنين، مما اسفر عنه العديد من الشكاوى التي وردت إلينا نتاج ذلك، حيث تشهد معظم نقاط وتمركزات وأماكن التطعيم حالة من التكدس والزحام الشديد بين تلك الفئة دون وجود أي نوع من أنواع الإجراءات الاحترازية أو الوقائية التي يجب ان يتم إتباعها في مثل تلك الظروف من جانب القائمين على تلك العملية.





وأضافت، أن هذا الأمر قد يجعلنا أمام بؤر جديدة لانتشار الفيروس نتيجة أن تلك الفئة هي الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، فبدلًا من أن تصبح تلك الطوابير التي تستهدف الحصول على اللقاح للقضاء على كوفيد 19 بداية طريق اقتلاعه من جذوره، قد تكون القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة معلنة عن موجة جديدة قد تكون أكثر شراسة ممن سبقها من موجات كما سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية



