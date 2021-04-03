نادي نجوم مصر يناشد اتحاد الكرة بتصعيد فريقين لدوري الدرجة الثالثة





ناشد مجلس إدارة نادي نجوم مصر لكرة القدم، برئاسة المستشار فايز عبدالعظيم، اتحاد الكرة المصري، بتصعيد ناديين إلى دوري الدرجة الثالثة ، بدلا من نادي واحد .





وذلك لإثراء الرياضة المصرية، وعدم ضياع أحلام وطموحات الفرق المصرية الصاعدة، بعد تقديم مباريات قوية خلال موسم كامل، وأموال طائلة تم صرفها على إعداد الفرق وتجهيزها وتسخير وتوفير الإمكانيات اللازمة لصنع فريق قادر على تشريف الكرة المصرية .





يذكر أن نادي نجوم مصر لكرة القدم، يلعب في دوري الترقي عن منطقة بني سويف بالإضافة إلى منطقة المنيا، بجانب ثلاثة فرق آخرى، ويحتل فريق نجوم مصر المركز الثاني برصيد ٩ نقاط، فيما يحتل فريق لافيينا لكرة القدم المركز الأول برصيد ١١ نقطة، ويتبقى لكل فريق مباراة واحدة فقط.





وتقام اخر مباراة لكل فريق يوم الجمعة القادمة في الساعة ٢,٣٠ ظهرا .



