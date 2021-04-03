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عاجل - شيكابالا يسجل هدفًا عالميًا في شباك مولودية الجزائر (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الثاني للفريق الأبيض، أمام مولودية الجزائر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.


جاء الهدف في الدقيقة 33 بعد أن استلم شيكابالا كرة قصيرة من الدولي التونسي فرجاني ساسي، سددها بطريقة أكثر من رائعة في شباك الفريق الجزائري.

يذكر أن يوسف أوباما سجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السادسة.

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