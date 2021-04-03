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مصمم قاعة المومياوات بمتحف الحضارة: معلومات وحقائق تكشف لأول مرة للجمهور

السبت 03/أبريل/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمود مبروك، مصمم قاعتي المومياوات والرئيسية بمتحف الحضارة، إن حفل نقل المومياوات استغرق 6 سنوات وتم تنفيذه في عام كامل.

وأضاف "مبروك" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "أن هناك شاشات تعطي معلومات مختلفة عن المومياوات، ووجود أشعة تظهر معلومات وأشياء مهمة داخل لفائف المومياء ومعلومات لم نكن نعرفها عن أمراض المومياء وتعبه وازي حصلت الوفاة".

وتابع "نقدم للزائر لأول مرة مونتيرز تبين لحظات الكشف القديمة، وما تم اكتشافه داخل خبيئة الأقصر بجانب كل ملك، الذي سيكون له مساحته وغرفته وله ممر متصل ببعضه، وقاعة المومياوات عبارة عن 12 غرفة منها عرف تخص ملك واحد ومنها غرف تخص مجموعة ولكنها متسعة وسيتم ترتيبها حسب الأسرات".


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